Кто будет представлять Кыргызстан на саммите мира в Швейцарии, еще не решено

РФ, однако, не будет принимать участие в саммите.



В Швейцарии, в курортном местечке Бюргеншток в кантоне Нидвальден, недалеко от города Люцерна, 15-16 июня пройдет мирный саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта в Украине.

Журналист 24.kg поинтересовалась, будет ли на встрече представлен Кыргызстан.

Об уровне участия решение еще не принято. Рассматривает соответствующий уполномоченный орган. - Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов

Глобальный саммит мира — это двухдневная конференция, которая нацелена на создание конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе. РФ, однако, не будет принимать участие в саммите. Не приедет в Швейцарию и лидер США Джо Байден.

Как передает «Голос Америки» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон обязательно будет представлен на саммите, но, кем именно, не уточняется.

Владимир Зеленский назвал отказ Джо Байдена «не слишком сильным решением». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

Ранее в своем интервью журналистам из Центральной Азии украинский лидер призвал глав всех стран, в том числе и ЦА, не уклоняться от поездки.



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