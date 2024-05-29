Курман айт кыргызстанцы отметят 17 июня

В этом году Курман айт кыргызстанцы отметят 17 июня.

Постановлением кабинета министров этот день утвержден выходным.

Праздник Курман айт выпадает на понедельник. Это значит, кыргызстанцы отдохнут три дня подряд — 15, 16 и 17 июня.

Справка 24.kg

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.



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