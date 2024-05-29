Пришкольные лагеря откроют в 37 учебных заведениях Бишкека

Пришкольные лагеря откроют в 37 учебных заведениях Бишкека.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, лагеря будут работать с 3 по 28 июня с 8.00 до 20.00 (за исключением выходных) и охватят 4 тысячи 275 детей.

Кроме того, в июле отличники-активисты, дети из малообеспеченных, многодетных семей смогут отдохнуть на берегу озера Иссык-Куль.

Также в городе будут работать центры детского творчества, где желающие смогут посещать различные кружки и секции.



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