ГНС начала бесплатно выдавать ККМ. Как их получить?

Государственная налоговая служба начала выдавать налогоплательщикам контрольно-кассовые машины (ККМ).

Выдача 32 тысяч ККМ будет проводиться поэтапно.

Сообщается, что бесплатная выдача ККМ осуществляется для поддержки предпринимателей, которые не могут самостоятельно приобрести их по разным причинам, в том числе работающим на рынках и мини-рынках и переходящим с патентной системы на другие виды налогообложения.

Для получения ККМ налогоплательщику необходимо подать заявку в территориальный налоговый орган по месту ведения экономической деятельности.

Напомним, в конце ноября прошлого года торговцы нескольких крупных рынков вышли на митинг против ККМ и перевода с патентов на другой налоговый режим. В итоге переход был отложен на июль 2024 года.





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