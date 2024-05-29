Китай проверит, как в Кыргызстане выращивают и хранят абрикос, предназначенный на экспорт

Места производства плодов свежего абрикоса и персика, а также места хранения и упаковки будут инспектированы специалистами Китая.

Об этом сообщает пресс-служба МСХ.

Отмечается, что подготовлен проект протокола между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР "О фитосанитарных требованиях к плодам свежего абрикоса и персика, экспортируемых из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику".

Согласно документу, экспортируемые плоды свежего абрикоса (Prunus armeniaca) и персика (Prunus persica) должны соответствовать стандартам здоровья и безопасности, а также фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики.

Места производства плодов свежего абрикоса и персика, а также места хранения и упаковки будут инспектированы специалистами Главного таможенного управления КНР, по результатам будет составлен реестр садов по экспорту продукций.

Министерство информирует всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся экспортом плодов свежего абрикоса и персика, и приглашает к сотрудничеству. Тел.: +996 312 62 02 92, +996 312 62 08 42.



URL: https://kaktus.media/502293