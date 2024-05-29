В Кыргызстане растет заболеваемость пневмонией? Комментарий Минздрава

Сейчас идет такой сезон, когда из-за перепада температуры наблюдается небольшой рост ОРВИ.

В Call-центр редакции Kaktus.media обратился читатель. "Почему наш Минздрав не сообщает о статистике заболеваемости пневмонией? Все частные клиники переполнены больными с пневмонией. Сами врачи говорят, что негласно это COVID-19", - написал он.

Редакция Kaktus.media обратилась за комментариями в Министерство здравоохранения.

Начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева отметила, что в Кыргызстане, по статистике, роста пневмонии не наблюдается. "COVID-19 мы официально приравняли к острым респираторным вирусным инфекциям. Сейчас он протекает как ОРВИ, поэтому необходимости его выделять нет. Если только коронавирусная инфекция протекает с тяжелыми осложнениями, то в этом случае для определения тактики лечения проводится ПЦР-исследование. А также чтобы диагностировать, COVID-19 это или просто тяжелое течение вирусной инфекции. Вспышки нет. Сейчас идет такой сезон, когда из-за перепада температуры наблюдается небольшой рост ОРВИ. Частные клиники, так же как и государственные, сдают отчеты в Центр электронного здравоохранения. За три месяца этого года роста нет", - сказала она.



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