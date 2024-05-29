ГКНБ: Государству возвращен земельный участок мерою 2,5 га, стоимостью более 1 миллиарда сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению аналогичных фактов и причастных должностных лиц.

ГКНБ КР в ходе целенаправленной работы по установлению и выявлению фактов незаконной выдачи муниципальных земельных участков на территории г.Бишкек со стороны должностных лиц, в рамках возбужденного уголовного дела, установлен факт приобретения муниципального земельного участка по заниженной стоимости и выведения в частную собственность по предварительному сговору.

Так, земельный участок мерою 2,5 га, расположенный по адресу: г.Бишкек, по ул.Тыналиева, выдано на временное пользование под проектирование и строительство общеобразовательной средней школы.

После по предварительному сговору с должностными лицами мэрии г.Бишкек, путем проведения аукциона в 2011 году было выведено в частную собственность за 340 тысячи долларов США, когда фактическая рыночная стоимость на тот момент составляло около 2 млн. долларов США.

Кроме этого установлено, что первоначальное назначение земельного участка была социального значения, которое было изменено на строительство многоэтажного жилого комплекса с торговым центром.

В ходе следственных действий, владелец земельного участка на добровольно-безвозмездной основе передал указанный участок на баланс государства.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению аналогичных фактов и причастных должностных лиц.