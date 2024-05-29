Видео - В Ноокатском районе государству возвращен земельный участок 41 га, стоимостью 452 млн. 100 тысяч сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В отношении отдельных должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела по факту незаконной выдачи земельных участков на баланс Жаны-Ноокатского айылного аймака Ноокатского района Ошской области возвращен земельный участок площадью 41 га, расположенный на контурах 2243 и 486.

Так, в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что отдельными должностными лицами на основании постановлений государственной администрации Ноокатского района за №882 от 26.06.2000 года и за №68 от 30.12.2014 года, без проведения соответствующей трансформации незаконно были предоставлены земельные участки общей площадью 41 га местному населению под индивидуальное жилищное строительство (далее ИЖС).

Ст.1 ч.14 Земельного кодекса Кыргызской Республики гласит, что орошаемые земли пашни относятся к категории особо ценных земель, которые, включая иные более ценные сельскохозяйственные угодия в виде многолетних насаждений, залежей, культурных пастбищ, сенокосов и пастбищ коренного улучшения, согласно ст.20 ч.12 данного же Кодекса, подлежат переводу в другие менее ценные виды угодий или другую категорию земель исключительно решением Правительства Кыргызской Республики.

Кроме того, в соответствии со ст.12 ч.3 Земельного кодекса Кыргызской Республики (в редакции от 02 июня 1999 года) использование земельного участка не по целевому назначению не допускается.

В результате проведенных комплексных мер, в рамках уголовного дела был доказан факт незаконной передачи сельскохозяйственных угодий под ИЖС, в связи с чем, ГКНБ КР в координации с прокуратурой Ноокатского района были проведены мероприятия, по результатам которых причиненный государству материальный ущерб был оценен в 452 млн. 100 тысяч сомов и вышеуказанный земельный участок был восстановлен на баланс Жаны-Ноокатского айылного аймака.

По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены ряд должностных лиц государственных органов и местного самоуправления в совершении преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 УК Кыргызской Республики, т.е. в злоупотреблении должностным положением с причинением ущерба в особо крупном размере, в том числе лица, ранее занимавшие руководящие должности. В отношении отдельных должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.