В Оше в июне начнет действовать проект "Безопасный город"

Проект разделен на два этапа.

В ближайшее время в Оше начнется реализация проекта "Безопасный город", по которому комплексы фото- и видеофиксации будут регистрировать нарушения ПДД. Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, с первого июня на протяжении месяца проект "Безопасный город" начнет свою работу в тестовом режиме, в течение которого штрафы за нарушения приходить не будут. С начала июля автонарушители будут получать извещения о штрафах.

Как сообщили на пресс-конференции представители ОсОО "Алтай-Импэкс", реализующего проект "Безопасный город" в Оше, в рамках проекта на 20 перекрестках Оша запланирована установка 150 приборов, из которых 5 – мобильные, 11 – передвижные, остальные - стационарные.

Проект разделен на два этапа. В рамках первого запланирована установка 60 приборов, в рамках второго – 90 приборов.

Типы фиксируемых нарушений:

- нарушение установленного скоростного режима;

- движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств;

- выезд ТС на полосу встречного движения;

- управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;

- движение ТС по обочине;

- движение ТС по разделительной полосе;

- непредоставление преимущества в движении пешеходам;

- разворот на пешеходном переходе;

- нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе;

- нарушение требований дорожных знаков или дорожной разметки;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией;

- нарушение правил остановки или стоянки ТС;

- остановка или стоянка ТС на тротуаре.



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