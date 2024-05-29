Проект разделен на два этапа.
В ближайшее время в Оше начнется реализация проекта "Безопасный город", по которому комплексы фото- и видеофиксации будут регистрировать нарушения ПДД. Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, с первого июня на протяжении месяца проект "Безопасный город" начнет свою работу в тестовом режиме, в течение которого штрафы за нарушения приходить не будут. С начала июля автонарушители будут получать извещения о штрафах.
Как сообщили на пресс-конференции представители ОсОО "Алтай-Импэкс", реализующего проект "Безопасный город" в Оше, в рамках проекта на 20 перекрестках Оша запланирована установка 150 приборов, из которых 5 – мобильные, 11 – передвижные, остальные - стационарные.
Проект разделен на два этапа. В рамках первого запланирована установка 60 приборов, в рамках второго – 90 приборов.
Типы фиксируемых нарушений:
- нарушение установленного скоростного режима;
- движение ТС по полосе для маршрутных транспортных средств;
- выезд ТС на полосу встречного движения;
- управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;
- движение ТС по обочине;
- движение ТС по разделительной полосе;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам;
- разворот на пешеходном переходе;
- нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе;
- нарушение требований дорожных знаков или дорожной разметки;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией;
- нарушение правил остановки или стоянки ТС;
- остановка или стоянка ТС на тротуаре.
URL: https://kaktus.media/502251