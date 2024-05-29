Видео - Пятилетний ребенок на машине сбил четверых человек в Казахстане

Пятилетний ребенок на машине сбил четверых человек в Казахстане.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в Жезказгане.
"Факт ДТП зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Тем не менее госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы", - отметили в департаменте полиции области Улытау.
Указывается, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручной тормоз. В результате автомобиль самопроизвольно наехал на пешеходов.
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