Милиция задержала иностранца, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Оперативники Управления уголовного розыска ГУВД города Бишкек задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в милиции, 25 ноября 2023 года в ГУВД с заявлением обратился иностранец Р.А., он просил принять меры в отношении своего соотечественника по имени Х., который с 2020 по 2021 год получал у него под реализацию товар на продажу, но деньги за товар не вернул. Долг за товар иностранец оценил в 75 тыс. долларов США.

По данному факту Следственная служба ГУВД Бишкека возбудила уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ГУВД установили и задержали иностранца Х.Х., 1994 года рождения. Он был доставлен в Следственную службу и в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД столицы.

Сотрудники милиции устанавливают причастность подозреваемого в совершении аналогичных фактов преступлений.

Расследование продолжается.

«Сводка» (АКИpress)