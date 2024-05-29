В парке имени Ататюрка начали демонтаж объектов

В парке имени Ататюрка начали демонтаж объектов.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, управлением по контролю за землепользованием демонтируются объекты, расположенные с восточной стороны парка. По улице Малдыбаева, 69, демонтируется забор длиною 86 метров. Кроме того, убирается навес длиною 14 метров.

«Со стороны жителей начинаются работы по демонтажу забора в добровольном порядке вокруг 4-этажного дома № 104/1. Он установлен на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что на сегодня службами мэрии подано 41 исковое заявление в суд.

Напомним, в апреле мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295254/