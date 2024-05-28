ГКНБ: За вымогательство денежных средств задержан следователь Ноокатского РОВД

Бишкек, "Саясат.kg". Спецслужбы продолжают работу по линии противодействия коррупции в органах внутренних дел.

ГКНБ в рамках проводимой работы по борьбе с коррупционными проявлениями в органах внутренних дел во взаимодействии с СВР МВД КР задержан следователь Ноокатского РОВД, который вымогал денежные средства у жителя Ошской области.

Установлено, что следователь Ноокатского РОВД старший лейтенант “Т.У.Т.”, 1998 года рождения, вымогал 30 тысяч сомов за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам доследственной проверки в отношении заявителя.

25 мая с.г. в результате проведенных мероприятий при получении денежных средств в размере 10 тысяч сомов в своем рабочем кабинете с поличным задержан вышеотмеченный следователь, который пытался уничтожить вещественные доказательства. В ходе обыска служебного кабинета обнаружены и изъяты указанные денежные средства. Во время проводимых мероприятий задержанный потерял сознание, в связи с чем на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая госпитализировала его в Ноокатскую районную больницу, в настоящее время состояние задержанного стабильное. По итогам медицинского обследования и лечения «Т.У.Т.» будет рассмотрен вопрос о его водворении в СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области. В настоящее время следствие продолжается, устанавливается причастность других сотрудников к данному преступлению.

Необходимо отметить, что 28 марта текущего года ГКНБ при получении взятки в размере 40 тысяч сомов также с поличным был задержан следователь ОВД Ноокатского района Ошской области капитан милиции «Т.К.Х.» Следствие по данному делу завершено и рассматривается судебными органами.

Спецслужбы продолжают работу по линии противодействия коррупции в органах внутренних дел.