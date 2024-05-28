Как изменение климата влияет на женщин и детей, рассказала эксперт

По ее словам, у разных групп людей есть свои специфические потребности.

Возникающие в связи с изменением климата проблемы по-разному отражаются на женщинах и мужчинах. Об этом сегодня журналистам рассказала доцент кафедры гражданского права и процесса КРСУ, гендерный эксперт Надежда Пригода.

По ее словам, у разных групп людей есть свои специфические потребности.

«К примеру, при засухе, наводнении или сходах селевых потоков возникает риск развития различных заболеваний — сердечно-сосудистых, аллергий, острых кишечных инфекций (ОКИ). Доказано, что температурные пики, особенно летом, если приходятся на какие-то критические периоды беременности, могут негативно повлиять на здоровье и женщины, и ребенка.

В условиях развития дефицита питьевой воды женщины вынуждены приоритизировать потребности, то есть сначала тратить имеющиеся запасы на приготовление пищи и только потом на гигиенические потребности. В связи с этим возникает риск ОКИ у детей. Невозможно им прививать стойкие гигиенические навыки, поскольку воды не хватает. Если ребенок заболевает ОКИ, то дополнительный уход за ним тоже ложится на женщину», — сказала Надежда Пригода.

Она отметила, что в силу сложившихся гендерных стереотипов именно женщины занимаются домашним хозяйством, уходом за детьми и пожилыми. Там, где нет доступа к чистой питьевой выводе, в сферу ответственности женщин, а иногда и детей, входит доставка этой воды в домохозяйство. В результате у них все меньше времени остается на иную деятельность за пределами дома, участие в общественной, политической, культурной жизни и так далее. В то время как мужчины в силу опять же сложившихся стереотипов занимаются какой-то деятельностью за пределами домохозяйства.

«Женщины традиционно отвечают за приготовление пищи. В условиях изменения климата может быть снижение урожайности. Есть исследования, которые говорят о том, что в условиях дефицита продуктов женщины предпочитают накормить детей и других членов семьи, а сами могут недоедать. Таким образом, ухудшается их здоровье», — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что женщины практически не представлены на уровне управления природными ресурсами, хотя женщины и мужчины по-разному относятся к этому. Некоторые исследования убедительно показывают, что мужчины склонны к более рискованному и решительному поведению, а женщины более бережно относятся к ресурсам.

«Но у нас и в пастбищных комитетах, и в ассоциации водопользователей женщины практически не представлены. Они составляют примерно половину населения КР, но эта половина все больше вымывается из сферы принятия решений как на самом высоком уровне (парламента), так и на местном. К сожалению, женщины вынуждены становиться только объектами политики, воздействия, а не субъектами, которые эту политику делают, хотя женщины могут привнести свои знания, опыт и понимание, каким образом можно выстраивать программы, стратегии. Нужно повышать их представленность на всех уровнях принятия решений», — считает Надежда Пригода.

Она отметила важность внедрения гендерно-чувствительных индикаторов, статистики, которые будут разделены не только по полу, но и возрасту, району проживания и инклюзии. «Необходимо также внедрять так называемое гендерное бюджетирование, когда финансовые ресурсы распределяются с учетом потребностей как женщин, так и мужчин», — резюмировала эксперт.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295208/