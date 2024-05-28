Арабская компания будет консультировать ГИК при строительстве жилого комплекса

На эти средства ГИК построит 17 24-этажных домов.

Государственная ипотечная компания подписала контракт на оказание консультационных услуг с арабской компания Enwan Consultant Bureau. Она будет консультировать ГИК при строительстве третьего этапа жилого комплекса «Мурас» в Бишкеке, финансируемого Саудовским фондом развития. Об этом 24.kg сообщили в Госипотечной компании.

Напомним, Саудовский фонд развития в рамках кредитного соглашения по проекту «Жилищное финансирование в КР» предоставит $100 миллионов на 25 лет с пятилетним льготным периодом.

На эти средства ГИК построит 17 24-этажных домов. В них 2 тысячи 256 квартир общей площадью 172 тысячи 206 метров в квадрате. Их будут предоставлять по механизму «аренда с последующим выкупом» по направлениям социальная, льготная и доступная ипотека.

«Участники жилищной программы «Мой дом 2021-2026» при получении квартир по механизму «аренда жилья с последующим выкупом» ежемесячно будут производить выплаты по погашению аренды и выкупа жилья. Полученные от заемщиков средства ГИК будет направлять на погашение кредита перед Саудовским фондом развития», — говорится в сообщении ГИК.



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