ГКНБ: Задержан так называемый криминальный авторитет Аксыйского района

Бишкек, "Саясат.kg". 22 мая в рамках возбужденного уголовного дела «К.Р.К.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В адрес ГКНБ КР поступили обращения предпринимателей в отношении жителя г.Кербен Аксыйского района «К.Р.К.», 1967 г.р., ранее неоднократно судимого (разбой и вымогательство), позиционирующего себя как криминального авторитета, который в октябре 2023 года войдя в доверие предпринимателей под предлогом осуществления совместного бизнеса, завладел их денежными средствами на сумму более 150 тыс. долларов США.

При этом, на просьбу компаньонов исполнить ранее взятые на себя обязательства по совместной добыче и реализации угля на разрабатываемом месторождении угрожал физической расправой.

22 мая в рамках возбужденного уголовного дела «К.Р.К.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Жалал-Абадской области, ведется следствие.

ГКНБ КР просит лиц, возможно ставших жертвой насилия, задержанного «К.Р.К.» обращаться по телефону доверия ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области (WhatsApp – 0995 012210).