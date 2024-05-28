В Бишкеке возле БЧК найдены вещи мальчика

Милиционеры проверили участок, но никого не нашли.

В милицию поступила информация, что в Бишкеке по ул.Исанова возле БЧК найдены вещи мальчика 9-10 лет.

Как сообщили 27 мая в пресс-службе УВД Первомайского района, обнаружены:

- черные штаны;

- белый батник с эмблемой Polo;

- светло-синий рюкзак с надписью Original;

- темно коричневые макасины 32 размера.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ и начата доследственная проверка.

На месте находится следственно-оперативная группа Первомайского РУВД и ответственный от руководства.

Милиционеры проверили участок, но никого не нашли. Также правоохранители вызвали бригаду МЧС. Спасатели также ничего не нашли.

В связи с чем милиция просит всех, кто знает, кому принадлежат эти вещи, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(707) 66-63-92 или 102.

«Сводка» (АКИpress)