В Бишкеке возле БЧК найдены вещи мальчика

Милиционеры проверили участок, но никого не нашли.
В милицию поступила информация, что в Бишкеке по ул.Исанова возле БЧК найдены вещи мальчика 9-10 лет.
Как сообщили 27 мая в пресс-службе УВД Первомайского района, обнаружены:
- черные штаны;
- белый батник с эмблемой Polo;
- светло-синий рюкзак с надписью Original;
- темно коричневые макасины 32 размера.
Данный факт зарегистрирован в ЖУИ и начата доследственная проверка.
На месте находится следственно-оперативная группа Первомайского РУВД и ответственный от руководства.
Милиционеры проверили участок, но никого не нашли. Также правоохранители вызвали бригаду МЧС. Спасатели также ничего не нашли.
В связи с чем милиция просит всех, кто знает, кому принадлежат эти вещи, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(707) 66-63-92 или 102.
«Сводка» (АКИpress)