Начальник и 9 сотрудников Свердловского РУВД освобождены от должностей после инцидента с иностранными студентами

Абитов был назначен начальником в апреле 2024 года.

Начальник УВД Свердловского района Женишбек Абитов и 9 сотрудников данного управления освобождены от должностей после инцидента с иностранными студентами. Об этом сообщает МВД.

Абитов был назначен начальником в апреле 2024 года.

Состоялась коллегия с участием министра внутренних дел Улана Ниязбекова. На коллегии рассматривался вопрос событий 13 мая и 17 мая.

Участвовали руководство МВД, ГУВД города Бишкек, УВД районов города Бишкек и сотрудники ОВД, чьи обязанности включали обеспечение правопорядка.

Начальник ГУВД Бишкек Азамат Токтоналиев доложил о событиях, произошедших в городе Бишкек. Начальник службы внутренних расследований МВД Жолболду Кочконов ознакомил с итогами служебного расследования, проведенного по событиям 13 и 17 мая.

Решением коллегии МВД ряд руководителей и сотрудников ОВД получили дисциплинарные взыскания.

Всего привлечено к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников. Из них 10 сотрудников УВД Свердловского района города Бишкек, в том числе начальник подразделения, освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, 10 сотрудников ГУВД города Бишкек и УВД Свердловского района привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Решение служебного расследования в отношении сотрудников, состоящих в составе следственно-оперативной группы 13 мая, передано в Следственную службу МВД для дачи юридической оценки.

Источник - АКИpress