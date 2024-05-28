С июня в Кыргызстане внедряется система регистрации мобильных телефонов

Данная инициатива продвигает и защищает права потребителей от приобретения поддельных устройств...

В мае 2022 года в целях защиты от использования поддельных телефонов кабинет министров Кыргызской Республики утвердил порядок идентификации действующих и ввозимых на территорию КР мобильных устройств. С июня 2024 года запускается обязательная регистрация всех устройств в Государственной системе идентификации.

Данная инициатива продвигает и защищает права потребителей от приобретения поддельных устройств и способствует созданию более безопасного рынка услуг мобильной связи, а также демонстрирует приверженность Кыргызской Республики к цифровизации и использованию передовых технологий на благо общества.

Внедрение государственной системы идентификации, также называемой ГСИ, устранит ввоз поддельных и небезопасных устройств, что в свою очередь значительно снизит неправомерное использование и кражу мобильных телефонов.

Устройства, ввозимые на рынок в целях продажи или осуществления иной предпринимательской деятельности, подлежат обязательной регистрации импортерами. Таким образом, к продаже внутри КР будут допущены только законно ввезенные, безопасные для использования и зарегистрированные по IMEI-коду* мобильные телефоны.

*IMEI-код - это международный уникальный 15-значный номер, присвоенный каждому устройству с SIM-картой, который служит его идентификатором.

В чем заключаются преимущества системы для обычного пользователя?

Система проверяет ввозимые устройства на оригинальность и обеспечивает реализацию только оригинальных мобильных телефонов на территории КР. Пользователи могут спокойно приобретать устройства, поскольку к продаже будут допущены только устройства, соответствующие международным стандартам.

После запуска системы устройства, использующиеся злоумышленниками в мошеннических и/или террористических целях, будут мгновенно заблокированы без возможности доступа к мобильным сетям связи КР.

Также внедрение системы существенно повлияет на кражу телефонных аппаратов, ведь теперь при обращении граждан в уполномоченные государственные органы система будет блокировать такие устройства, что не позволит в дальнейшем их использование и/или продажу внутри рынка КР.

Как проверить свое устройство?

Для соблюдения защиты прав потребителей от покупки незаконно ввезенных устройств перед совершением покупки внутри КР необходимо проверять телефоны по IMEI-коду(ам) на подлинность и статус регистрации в ГСИ. Такая проверка осуществляется следующими способами:

Нужна ли регистрация личного телефонного устройства?

Напоминаем, что отныне к продаже внутри рынка КР (включая прилавки магазинов и онлайн-маркеты) будут допущены только зарегистрированные в ГСИ устройства. Таким образом, лицам, приобретающим устройства внутри КР, нет необходимости самостоятельно их регистрировать.

На сегодняшний день все мобильные телефоны, пользующиеся услугами связи (SIM-картами) местных операторов связи, уже бесплатно зарегистрированы в ГСИ. Для того чтобы успеть бесплатно зарегистрировать свои телефоны до полномасштабного запуска системы, просто активируйте на вашем устройстве SIM-карту любого из операторов связи КР (Mega, Beeline, О!).

После запуска системы все мобильные телефоны, купленные в целях личного пользования за пределами КР (например, если пользователи привезли устройства с собой из-за границы или приобрели их на онлайн-источниках за пределами КР, например на международных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon, Amazon, Aliexpress и т. д.), должны быть зарегистрированы на www.imei.kg в соответствии с опубликованными на сайте инструкциями.

Устройства, находящиеся в роуминге (пользующиеся SIM-картами иностранных операторов связи), не требуют регистрации.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт ГСИ по адресу: www.imei.kg.



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