Алымкадыра Бейшеналиева в Женеве избрали в комитет Всемирной ассамблеи здравоохранения

На этой сессии министр Бейшеналиев был избран членом комитета по проверке полномочий на текущей сессии ассамблеи.

27 мая в Женеве начала свою работу 77-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой участвует делегация из Кыргызстана во главе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

На этой сессии министр Бейшеналиев был избран членом комитета по проверке полномочий на текущей сессии ассамблеи. Этот комитет, состоящий из представителей 12 государств-членов, создается в начале каждой сессии ассамблеи здравоохранения для проверки полномочий государств-членов и ассоциированных членов.



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