Близ границ с Кыргызстаном произошло землетрясение

Очаг располагался на территории Китая: в 73 км к юго-западу от села Бедель, в 181 км к юго-западу от Каракола.

Утром 27 мая в Китае близ границ Кыргызстана произошло землетрясение силой около 4 баллов. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, оно зафиксировано в 04:19.

Очаг располагался на территории Китая: в 73 км к юго-западу от села Бедель, в 181 км к юго-западу от Каракола.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.



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