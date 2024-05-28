В мэрии рассказали, на каких больших улицах Бишкека планируют провести ремонт этим летом

В последний раз ремонтировали эти улицы в 2001-2003 годах.
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вместе с представителями СМИ проверил ход работ на тех участках дорог, которые закрыты на капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
В последний раз ремонтировали эти улицы в 2001-2003 годах. В связи с истечением нескольких сроков эксплуатации принято решение об их реабилитации. Будут обновлены асфальтовое покрытие дорог, бордюры, расширены и выровнены отдельные участки дорог и уложен щебеночно-мастичный асфальт.
Работы по реабилитации ул. Байтика Баатыра, от ул. Токомбаева до пр. Жибек Жолу, и ул. Ахунбаева, от пр. Манаса до ул. Жукеева-Пудовкина, будут проходить в несколько этапов.
Кроме этого, 10 июня начнутся работы по реабилитации дорог по пр. Чуй, от пр. Манаса до ул. Айтматова (первый этап - от пр. Манаса до ул. Панфилова).
Планируется реабилитация еще трех основных улиц Бишкека, и в ближайшее время начнутся работы на следующих улицах:
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