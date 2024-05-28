Необоснованное повышение оплаты, соблюдение режима труда и отдыха водителей — на Западном автовокзале провели собрание

Сотрудники Управления патрульной службы милиции провели рабочее собрание на Западном автовокзале с представителями пассажирских перевозок по всему Кыргызстану.

Как сообщила пресс-служба патрульной милиции, в собрании участвовали начальник УПСМ по городу Бишкек Авазбек Досов, представители Министерства транспорта, руководители вокзала и фирм по пассажирским перевозкам.

На собрании обсуждались вопросы по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских транспортных средств, строгому соблюдению правил дорожного движения, оказанию сервисной услуги пассажирам, строгому выполнению лицензионных требований, а также о недостатков пассажирских перевозок, незаконных прерываний маршрутных рейсов и необоснованное повышение оплаты за проезд во время туристического сезона.

Сотрудники УПСМ поставили задачу руководителям фирм по улучшению сервисного обслуживания пассажиров, усилению предрейсового и предсменного контроля технического состояния транспортных средств, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

АКИpress