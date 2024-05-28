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Репертуар Театра кукол имени Жангазиева на июнь

Театр кукол имени Мусы Жангазиева опубликовал репертуар на июнь.

1 июня, 11:00 — шоу ростовых кукол и премьера спектакля «Чистая вселенная»;

2 июня, 11:00 — премьера спектакля «Чистая вселенная»;

2 июня, 12:00 — спектакль «Ишенимдүү дос»;

8 июня, 11:00 — спектакль «Сказка о царе Салтане»;

9 июня, 11:00 — спектакль «Сказка о царе Салтане»;

9 июня, 12:30 — спектакль «Амалкөй Куйручук»;

15 июня, 11:00 — спектакль «Алиса в стране чудес»;

16 июня, 11:00 — спектакль «Алиса стране чудес»;

16 июня, 12:30 — спектакль «Каардуу чал»;

22 июня, 11:00 — спектакль «Солнечный зайчик»;

23 июня, 11:00 — спектакль «Солнечный зайчик»;

23 июня, 12:00 — спектакль «Кумурска — токой сакчысы»;

23 июня закрытие театрального сезона «Шоу ростовых кукол».

АКИpress

           