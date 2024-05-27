Камчыбек Ташиев подарил дом многодетной матери-одиночке

Бишкек, "Саясат.kg". А.Бакалова особо отметила, что она тронута тем, что вручение ее семье указанной квартиры состоялось перед днем защиты детей.

27 мая 2024 года Заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ КР генерал-лейтенантом Ташиевым К.К. были вручены ключи от трехкомнатной квартиры, Бакаловой Айжан, матери-одиночке, воспитывающей восьмерых несовершеннолетних детей в г.Токмок.

Следует отметить, что гражданка КР А.Бакалова, находящаяся в тяжелом материальном положении и воспитывающая в одиночку восьмерых несовершеннолетних детей, ранее обратилась к Заместителю Председателя Кабинета Министров – Председателю ГКНБ КР генерал-лейтенанту Ташиеву К.К. с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении жилья, т.к. многодетная семья, находящаяся в иждивении матери-одиночки, не имея собственного жилья, на протяжении продолжительного времени испытывает жизненные трудности.

В связи с чем, по поручению Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя ГКНБ КР генерал-лейтенанта Ташиева К.К., многодетной семье были вручены ключи от трехкомнатной квартиры со всеми бытовыми условиями и обставленной мебельной принадлежностью, в одном из микрорайонов г.Токмок.

В свою очередь, А.Бакалова особо отметила, что она тронута тем, что вручение ее семье указанной квартиры состоялось перед днем защиты детей. В связи с чем, поблагодарив главу ГКНБ КР за предоставленную помощь и выразила признательность Госкомитету национальной безопасности за чуткость к социально уязвимым гражданам и оперативное содействие в решении возникающих проблем.