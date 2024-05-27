В Бишкеке трех женщин заподозрили в мошенничестве с земельными участками

В Бишкеке трех женщин подозревают в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщили в столичной милиции.

Как уточняется, 16 мая в ГУВД столицы обратился К. М. Он просил принять меры в отношении женщин Г. и З., которые, по его словам, 16 апреля текущего года, войдя в доверие, под предлогом продажи участка на ул. Матросова взяли у него $205 тыс. После чего скрылись.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались Б. Г., 1989 года рождения, Д. З., 1973 года рождения, и О. Н., 1960 года рождения, ранее неоднократно привлекавшиеся и судимые за аналогичные преступления.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Свердловский райсуд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 до окончания срока следствия.

Предполагается, что подозреваемые, подделав доверенность на земельный участок, продали его заявителю. Милиция заявляет об их причастности еще к двум аналогичным фактам.

Пострадавших, предположительно, от действий подозреваемых и владеющих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 0701 00 17 08, 102.



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