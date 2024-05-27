Депутат предлагает обязать владельцев и арендаторов пансионатов на Иссык-Куле убирать пляж

Инициатор отмечает, что озеро Иссык-Куль является главным источником доходов сферы туризма.

Депутат Нуржигит Кадырбеков предлагает внести изменения в Закон "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль" и Кодекс КР о правонарушениях. Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Инициатор отмечает, что озеро Иссык-Куль является главным источником доходов сферы туризма. Редкое сочетание морского и горного климата привлекает многочисленных отдыхающих и туристов. По всему побережью озера расположены многочисленные пансионаты и дома отдыха, ранее пустующие места осваиваются.

Однако, по словам Кадырбекова, необходимо усилить контроль за загрязнением песчаного пляжа. В разгар купального сезона на пляжах ежедневно скапливается большое количество отходов. Они могут травмировать отдыхающих, негативно сказываться на здоровье, вызывать неприятные запахи, портить эстетический вид, наносить вред окружающей среде.

Наличие мусора и загрязнений на пляжах, напоминает депутат, снижает их визуальную привлекательность и создает негативное впечатление у посетителей, что может отрицательно влиять на репутацию района или курортного города. Неэффективное использование пляжных зон из-за загрязнений может привести к снижению привлекательности района для инвестиций и развития бизнеса, что отрицательно отразится на экономике региона.

Основные виды мусора:

- остатки жизнедеятельности человека и животных: крупные (пища, пакеты, бутылки, банки, салфетки, рыболовные снасти и др.), мелкие (окурки, палочки от мороженого, пробки, шелуха от семечек, косточки от фруктов);

- химические вещества (нефть, бензин, мазут и т. п.);

- природные, которые появляются в результате приливов, штормов или погодных факторов (водоросли, ракушки и др.).

"Все это требует регулярной очистки пляжных территорий. Ежегодно пляж должен обновляться чистым песком или галькой. При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю должно производиться механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок должны выровнять", - подчеркивает Кадырбеков.

Он предлагает утвердить норму, согласно которой собственники или арендаторы, эксплуатирующие объекты рекреации, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны проводить глубинную очистку пляжных зон от твердых бытовых отходов с применением специализированной техники.

Контроль за выполнением глубинной очистки пляжных зон от твердых бытовых отходов и их вывозом с применением специализированной техники осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды и исполнительными органами местного самоуправления.

Нарушение требований проведения глубинной очистки пляжной зоны от твердых бытовых отходов с применением специализированной техники влечет предупреждение для физических и юридических лиц.

То же действие, совершенное повторно в течение года после вынесения предупреждения, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 50 расчетных показателей (5 тыс. сомов), на юридических лиц - 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов).



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