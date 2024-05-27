По его словам, у государства есть возможность решить вопрос с китайской стороной в ускоренном режиме.
Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков поинтересовался на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, почему не заканчиваются суды по проекту "Безопасный город".
По его словам, у государства есть возможность решить вопрос с китайской стороной в ускоренном режиме.
"Есть же судебные дела, которые быстро решаются. Почему этот вопрос не решается?" - поинтересовался парламентарий.
Заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожомуратов ответил, что идут судебные процессы.
"Юристы нашего министерства решают вопрос. Китайская сторона задолжала нам большое количество денег. Они должны передать нам видео-, аудиооборудование", - заявил он.
Кроме того, замминистра добавил, что две компании до конца сентября передадут часть оборудования, и камеры заработают. Однако он не сообщил, где и какие.
Напомним, ранее сообщалось, что по двум этапам "Безопасного города" идут суды с подрядчиком "Вега" и одной из китайских компаний.
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