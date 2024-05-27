Депутат интересуется, почему не заканчиваются суды по "Безопасному городу"

По его словам, у государства есть возможность решить вопрос с китайской стороной в ускоренном режиме.

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков поинтересовался на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, почему не заканчиваются суды по проекту "Безопасный город".

По его словам, у государства есть возможность решить вопрос с китайской стороной в ускоренном режиме.

"Есть же судебные дела, которые быстро решаются. Почему этот вопрос не решается?" - поинтересовался парламентарий.

Заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожомуратов ответил, что идут судебные процессы.

"Юристы нашего министерства решают вопрос. Китайская сторона задолжала нам большое количество денег. Они должны передать нам видео-, аудиооборудование", - заявил он.

Кроме того, замминистра добавил, что две компании до конца сентября передадут часть оборудования, и камеры заработают. Однако он не сообщил, где и какие.

Напомним, ранее сообщалось, что по двум этапам "Безопасного города" идут суды с подрядчиком "Вега" и одной из китайских компаний.



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