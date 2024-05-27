ГКНБ КР объявил в розыск уроженца Узгенского района Ормонова Д.О. по прозвищу «Доку»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия...

Установлено, что Д.Ормонов обманным путем, а также посредством угроз и насилия осуществлял в целях личного обогащения неправомерную деятельность, связанную с земельными махинациями. 23 мая с.г. ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупом размере.

25 мая Ошским городским судом в отношении Д.Ормонова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в этот же день он объявлен в межгосударственный розыск.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других причастных лиц к данному преступлению.

Лиц пострадавших от Ормонова Доолота просим обратиться в ГУ ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области или по телефону (03222) 7-00-09