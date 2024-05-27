Видео - Выявлены многочисленные нарушения в финансово-экономической деятельности в особо крупном размере со стороны кооператива «Ак-Тилек»

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

Госкомитетом национальной безопасности КР установлены многочисленные нарушения в финансово-экономической деятельности и факты мошеннических действий в особо крупном размере со стороны руководства кооператива коопсервис «Ак-Тилек» г.Каракол.

В рамках расследования уголовного дела органами ГКНБ КР были проведены обыски в офисе и домах руководства торгово-рыночного комплекса «Ак-Тилек», в ходе которых обнаружены документальные материалы, подтверждающие их противоправные действия.

В результате, руководство кооператива «Ак-Тилек» добровольно передало рынок «Ак-Тилек» площадью 29 119,6 м2, стоимостью более 700 миллионов сомов на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.

Следствие продолжается.