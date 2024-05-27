В 8 айылных и 4 городских кенешах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов. Фамилии

Также принято решение о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей.
Центризбирком 27 мая утвердил решения Тонской, Жалал-Абадской, Базар-Коргонской, Аксыйской, Сокулукской, Чуйской, Кадамжайской, Баткенской и Нарынской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей.
Также принято решение о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей.
Так, в 8 айылных и 4 городских кенешах были досрочно прекращены полномочия 16 депутатов местных кенешей.
Полномочия депутата Б.Мамбетовского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Исмаилова Арчабека Туйбаевича прекращены на основании личного заявления. Мандат остается вакантным до следующих выборов, в связи с тем, что не осталось кандидатов.
Полномочия депутатов Жалал-Абадского городского кенеша от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Мамырова Джумабека Омурзаковича (№7), Жоробаева Адилбека Суюнбаевича (№17), Мейманкулова Искендера Асхатбековича (№25) прекращены на основании личных заявлений. Мандаты переданы Чойбекову Мелисбеку Макамбаевичу (№35), Алтынбаеву Нурлану Курбанбековичу (№38), Тешебаеву Айбеку Тагайбековичу (№44).
Полномочия депутатов Кербенского городского кенеша Аксыйского района от фракции «Ынтымак» Юсупова Нурбека Мырзакановича (№4), Собурбековой Упагүл Жумабаевны (№6) прекращены на основании личных заявлений. Вакантные мандаты будут переданы следующим кандидатам после предоставления необходимых документов.
Полномочия депутата Сайдыкумского айылного кенеша (№2, округ Жаш-Ленин) Базар-Коргонского района Касымбек уулу Эрлана прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Кочкорову Кенжебеку Калмаматовичу.
Полномочия депутата Кош-Добонского айылного кенеша (№1, округ Семет) Аксыйского района Бекмуратова Баялы Сүйүналиевича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Мадиярову Эркиналы Токтоназаровичу.
Полномочия депутатов Шопоковского городского кенеша Сокулукского района от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Назарова Самата Ишеновича (№1), Джумалиева Уланбека Талантбековича (№5) прекращены на основании личных заявлений. вакантные мандаты будут переданы следующим кандидатам после предоставления необходимых документов.
Полномочия депутата Жаны-Жерского айылного кенеша (№2 округ) Сокулукского района Кемелбаева Уланбека Нарботоевича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Асамидиновой Сарагүл Абдулхаковне.
Полномочия депутата Ак-Бешимского айылного кенеша (№2, округ Жаңы-Жол) Чуйского района Дуйшеналиевой Айгуль Ташибековны прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Оргодоевой Райкүл Болотбековне.
Полномочия депутата Которминского айылного кенеша (№3, округ Кескен-Таш) Кадамжайского района Ысыраылова Өмүрбека Азамжановича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Айдаровой Майрамкан.
Полномочия депутата Кыштутского айылного кенеша (№1, округ Газ) Баткенского района Маматкулова Кайратбека Идирисовича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Атабаеву Алмазу Жолдошовичу.
Полномочия депутата Ак-Сай айылный кенеш (№3, округ Үч-Дөбө) Баткенского района Талиева Алмазбека Садировича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Ибрагимову Орозбаю Осмоновичу.
Полномочия депутата Нарынского городского кенеша Супатаевой Гулзат Табылдиевны (№14) от депутатской фракции «Ордо» прекращены на основании личного заявления. Мандат передан Осмоналиевой Медине Сатарбековне.
АКИpress