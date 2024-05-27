В 8 айылных и 4 городских кенешах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов. Фамилии

Также принято решение о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей.

Центризбирком 27 мая утвердил решения Тонской, Жалал-Абадской, Базар-Коргонской, Аксыйской, Сокулукской, Чуйской, Кадамжайской, Баткенской и Нарынской территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий некоторых депутатов местных кенешей.

Также принято решение о передаче вакантных мандатов кандидатам в депутаты местных кенешей.

Так, в 8 айылных и 4 городских кенешах были досрочно прекращены полномочия 16 депутатов местных кенешей.

Полномочия депутата Б.Мамбетовского айылного кенеша Тонского района Иссык-Кульской области Исмаилова Арчабека Туйбаевича прекращены на основании личного заявления. Мандат остается вакантным до следующих выборов, в связи с тем, что не осталось кандидатов.

Полномочия депутатов Жалал-Абадского городского кенеша от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Мамырова Джумабека Омурзаковича (№7), Жоробаева Адилбека Суюнбаевича (№17), Мейманкулова Искендера Асхатбековича (№25) прекращены на основании личных заявлений. Мандаты переданы Чойбекову Мелисбеку Макамбаевичу (№35), Алтынбаеву Нурлану Курбанбековичу (№38), Тешебаеву Айбеку Тагайбековичу (№44).

Полномочия депутатов Кербенского городского кенеша Аксыйского района от фракции «Ынтымак» Юсупова Нурбека Мырзакановича (№4), Собурбековой Упагүл Жумабаевны (№6) прекращены на основании личных заявлений. Вакантные мандаты будут переданы следующим кандидатам после предоставления необходимых документов.

Полномочия депутата Сайдыкумского айылного кенеша (№2, округ Жаш-Ленин) Базар-Коргонского района Касымбек уулу Эрлана прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Кочкорову Кенжебеку Калмаматовичу.

Полномочия депутата Кош-Добонского айылного кенеша (№1, округ Семет) Аксыйского района Бекмуратова Баялы Сүйүналиевича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Мадиярову Эркиналы Токтоназаровичу.

Полномочия депутатов Шопоковского городского кенеша Сокулукского района от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Назарова Самата Ишеновича (№1), Джумалиева Уланбека Талантбековича (№5) прекращены на основании личных заявлений. вакантные мандаты будут переданы следующим кандидатам после предоставления необходимых документов.

Полномочия депутата Жаны-Жерского айылного кенеша (№2 округ) Сокулукского района Кемелбаева Уланбека Нарботоевича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Асамидиновой Сарагүл Абдулхаковне.

Полномочия депутата Ак-Бешимского айылного кенеша (№2, округ Жаңы-Жол) Чуйского района Дуйшеналиевой Айгуль Ташибековны прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Оргодоевой Райкүл Болотбековне.

Полномочия депутата Которминского айылного кенеша (№3, округ Кескен-Таш) Кадамжайского района Ысыраылова Өмүрбека Азамжановича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Айдаровой Майрамкан.

Полномочия депутата Кыштутского айылного кенеша (№1, округ Газ) Баткенского района Маматкулова Кайратбека Идирисовича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Атабаеву Алмазу Жолдошовичу.

Полномочия депутата Ак-Сай айылный кенеш (№3, округ Үч-Дөбө) Баткенского района Талиева Алмазбека Садировича прекращены на основании личного заявления. Мандат передан кандидату Ибрагимову Орозбаю Осмоновичу.

Полномочия депутата Нарынского городского кенеша Супатаевой Гулзат Табылдиевны (№14) от депутатской фракции «Ордо» прекращены на основании личного заявления. Мандат передан Осмоналиевой Медине Сатарбековне.

АКИpress