Гулжигит Алыкулов завоевал Кубок Беларуси

В рамках матчей за Кубок Беларуси Гулжигит провел пять игр, забил два гола и сделал два ассиста.

Полузащитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов вместе с клубом "Неман" выиграл Кубок Беларуси. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

Гулжигит Алыкулов не принимал участия в финальном матче Кубка Беларуси с "Ислочью" (2:0) из-за дисквалификации, но наблюдал за игрой с трибуны и получил медаль победителя на награждении.

В рамках матчей за Кубок Беларуси Гулжигит провел пять игр, забил два гола и сделал два ассиста.



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