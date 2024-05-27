Минводсельхоз КР: вода подается согласно заявкам водопользователей

В настоящее время поливная вода подается согласно заявкам водопользователей.

В целях подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2024 года структурными подразделениями Службы водных ресурсов проводятся работы по ремонту и механизированной очистке межхозяйственных каналов, протяженностью 468,6 км, ремонту 434 гидротехнических сооружений, 184 гидрометрических постов, 112 насосных станций, 193 насосных агрегатов, замена 13 насосных агрегатов и очистке 9 аккумулирующих сооружений (3 бассейнов суточного и 3 декадного регулирования, 3 водохранилища) и 51,1 км коллекторно-дренажной сети. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Согласно графику подготовки к поливному сезону 2024 года, основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов завершены к 10 апреля 2024 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2024 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области. В настоящее время поливная вода подается согласно заявкам водопользователей.





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