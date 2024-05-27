Проливные дожди. Режим чрезвычайной ситуации введен в Аксыйском районе

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что 25 мая из-за проливных дождей в сельских аймаках Кара-Камыш, Сары-Челек, Уч-Коргон сели затопили 56 жилых домов, разрушены три хозпостройки сельчан.

В связи с ЧС проводятся работы по ликвидации последствий стихии и укреплению берегов реки Кара-Суу.

По данным ведомства, в айыльном аймаке Сары-Челек в аварийном состоянии находятся три моста.



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