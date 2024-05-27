Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников

За день выявлено 2 тысячи 909 водителей, нарушивших ПДД.

Об этом сообщают в ГУОБДД.

По их данным, после Последнего звонка остановили 48 машин с выпускниками: в городе Бишкеке выявили 45 авто, в Нарынской области — 3.

Все эти автомашины остановлены на постах при въезде и выезде из городов, выпускники доставлены в районные отделения внутренних дел, а транспортные средства поставлены на штрафстоянки.

Всего за день выявлено в общей сложности 2 тысячи 909 водителей, нарушивших ПДД:

- 45 были в состоянии алкогольного опьянения;

- 34 ехали без соответствующих документов;

- 559 превысили скорость.

За грубые нарушения Правил дорожного движения 266 автомашин водворены на штрафстоянку, отметили ГУОБДД.



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