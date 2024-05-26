ГКНБ Кыргызской Республики за мошенничество задержан гражданин КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время следствие продолжается.

Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики задержан гражданин «З. уулу А», который обманным путем, прикрываясь знакомством с родственниками Председателя ГКНБ Кыргызской Республики, вошел в доверие к брату ранее задержанного ГКНБ Кыргызской Республики сотрудника Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ранее ГУ «Унаа»).

И пообещав решить вопрос о прекращении уголовного преследования, потребовал и получил денежные средства в размере 1 млн. 500 тыс. сомов.

По данному факту ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики было возбуждено уголовное дело, в рамках которого «З. уулу А.» был задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время следствие продолжается.