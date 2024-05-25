Моя мама погибла, но дело не возбуждают. Россиянка обратилась к главе ГКНБ

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Но дело не возбудили до сих пор...

Гражданка России Анастасия Киселева рассказала 24.kg, почему она вынуждена была обратиться к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

Девушка сообщила, что летом прошлого года приехала с родителями и младшим братом на Иссык-Куль. Семья поселилась в частном секторе в селе Бостери. «Это было 14 августа. А 15 августа мою маму Юлию Ухиндзен сбил на пешеходном переходе водитель маршрутного микроавтобуса. Мама скончалась. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Но дело не возбудили до сих пор», — говорит Анастасия Киселева.

По словам собеседницы агентства, странно, что эксперты не выявили признаков вины водителя. «По результатам экспертизы выходит, что моя мама едва ли не сама бросилась под колеса бусика. У нас куча свидетелей, которые подтвердят — на маму наехали на пешеходном переходе, в обеденное время», — подчеркнула Анастасия Киселева.

Она просит Камчыбека Ташиева и Курманкула Зулушева обратить внимание на инцидент и посодействовать, чтобы виновного в гибели ее матери привлекли к ответственности.

Напомним, год назад в селе Бостери, действительно, произошла авария, в результате погибла женщина.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294969/