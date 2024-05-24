Вам звонят из приемной Национального банка? Скорее всего, это мошенники

Национальный банк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и секретную информацию.

Участились случаи мошенничества с использованием подменных номеров телефона, которые указаны на официальном сайте Национального банка. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

Кроме того, через мессенджеры предъявляют подделанный в грубой форме документ сотрудника Нацбанка. Там отмечают, что главная цель мошенников — доступ и кража денег.

Национальный банк никогда не запрашивает по телефону у граждан их личные данные и секретную информацию.

Более того, он не открывает счета гражданам, не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением.

«Настоятельно рекомендуем сохранять бдительность и не предоставлять кому-либо личные сведения. Не нужно ни при каких условиях сообщать третьим лицам, тем более незнакомым людям, ваши персональные данные, номер своей карты, свой ПИН-код, срок действия карты, а также CVV/CVC-коды (это коды безопасности, последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи), подтверждающие коды из SMS (текстовых сообщений)», — предупредили в НБ КР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294879/