Министерство юстиции прекращает лицензии для 976 адвокатов Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". К прекращению рассмотрены 976 лицензий на право существления адвокатской деятельности.

Министерство юстиции проводит работу по систематизации, актуализации и инвентаризации данных о статусе адвокатских лицензий, в соответствии положениями Закона “Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности” от 14 июля 2014 года №135 и в свете иных положений законодательства Кыргызской Республики.

К прекращению рассмотрены 976 лицензий на право существления адвокатской деятельности (в которые входят как действующие, так и приостановленные адвокатские лицензии).

В процессе инвентаризации также изучаются вопросы соблюдения требований положений Закона Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», в т.ч. возможные факты нарушений статей 2(1), 23(2), 26(1), вопросы соблюдения этики адвокатской деятельности и других требований законодательства Кыргызской Республики.

Со списком адвокатов, в отношении которых проводятся указанные работы, можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики.