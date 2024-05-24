Почти тысячу человек "поселили" в одну квартиру в Астане. Среди задержанных - кыргызстанец

В Кордайском районе задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20 пакистанцам.

Почти тысячу человек "подселили" в одну квартиру в Астане, передает Tengrinews.kz. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры Казахстана, где обсуждали вопросы нелегальной миграции.

По официальным данным, в Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, в Алматы и Астане прокуроры выявили каналы незаконной миграции, начаты досудебные расследования.

В Карагандинской области выявили преступную группу, куда входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые помогайки, которые за деньги подделывали трудовые договоры, медицинские справки и оформляли фиктивную регистрацию.

В Кордайском районе задержаны трое граждан Казахстана и Кыргызстана, которые организовали незаконное пересечение границы 20 пакистанцам.

"Один из них обеспечивал мигрантов транспортом и жильем и уже осужден, дело в отношении двух других направлено в суд. Гражданин М. приговорен к лишению свободы, дело в отношении граждан А. и О. направлено в суд. Прокуроры выявили 22 тысячи иностранцев, зарегистрированных по фиктивным адресам и в так называемых резиновых квартирах. В одной квартире в Астане было зарегистрировано 937 человек, включая иностранцев, хотя там проживала только одна семья", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

По официальным данным, в Алматинской области выявлено 13 тысяч таких фактов. По результатам проверок начато 42 досудебных расследования, связанных с подделкой документов, незаконным пересечением границы, неисполнением судебных актов и другими нарушениями.

Напомним, Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев. Как отметили ранее в Министерстве внутренних дел, это позволит обеспечить эффективность миграционного контроля, в особенности в выявлении систематических и латентных нарушений.



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