Тройное убийство в Таласе. Подогреваемый убит при задержании

Подозреваемый в убийстве 26-летней и двух ее детей ликвидирован при задержании.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в МВД.

По их словам, вчера, 24 мая, примерно в 00:37 в службу 102 сообщили об убийстве в селе Ак-Башат Айтматовского района Таласской области.

На месте были обнаружены тела М. Ж., 1997 года рождения, ее четырехлетней дочери и сына двух с половиной лет. Милиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемым оказался К.Н., 1976 года рождения. При задержании он оказал сопротивление, и он был ликвидирован. Мужчина пытался скрыться в горах.



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