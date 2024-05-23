ГКНБ: Пресечена попытка незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан

Бишкек, "Саясат.kg". По факту использования заведомо подложных документов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.

ГКНБ КР в ходе проводимых по обеспечению экономической безопасности и оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка незаконного ввоза автомобилей в Кыргызстан. Так, гражданин КР «М.З.Ж.» со своими подельниками используя поддельные документы на 8 автомашин пытались пересечь государственную границу через КПП «Каркыра-Автодорожный» с дальнейшей легализацией и продажей их на территории Кыргызской Республики.

По факту использования заведомо подложных документов, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело.

В настоящее время гражданин «М.З.Ж.» водворен в ИВС ГОВД г.Каракол. Вместе с тем проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к указанному факту.