Люди с инвалидностью начнут изготавливать одноразовую посуду из отрубей в Бишкеке

В Бишкеке стартовал проект, в рамках которого люди с инвалидностью будут изготавливать одноразовую эко-посуду из отрубей.

Команда Enactus KEU в партнерстве с общественным фондом New Age и общественным объединением девушек с инвалидностью "Назик кыз" провела интенсивное обучение по созданию экотарелок из отрубей. Выпуском таких изделий займутся люди с инвалидностью.

Обучение проходило в Кыргызском экономическом университете имени Мусы Рыскулбекова. Каждый участник смог не только узнать о возможностях экопродукции, но и самостоятельно попробовать свои силы в создании уникальных экологически чистых тарелок.

В Бишкеке стартовал проект, в котором люди с инвалидностью будут изготавливать одноразовую эко-посуду из отрубей.

В Бишкеке стартовал проект, в котором люди с инвалидностью будут изготавливать одноразовую эко-посуду из отрубей.

В планах проекта – обучить людей с инвалидностью и этой осенью запустить массовое производство экопосуды - тарелок и стаканчиков из отрубей. Волонтеры проекта уже провели переговоры со столичными гипермаркетами и туристическими службами о поставке продукции. 70% дохода от продажи будет поступать работникам с инвалидностью, а 30% получат волонтеры проекта Enactus KEU.

Особенность экопосуды из отрубей в том, что после использования ее можно дробить, и она послужит кормом для животных и птиц.



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