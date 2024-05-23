Жогорку Кенеш одобрил отмену двойного налогообложения с Нидерландами

По данным Минэкономики, на сегодня подобные документы КР подписала с 35 странами.

Жогорку Кенеш в трех чтениях одобрил соглашение между Кыргызстаном и Нидерландами об устранении двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

По данным Минэкономики, на сегодня подобные документы КР подписала с 35 странами.

Цель законопроекта — устранение налогообложения доходов хозяйствующих субъектов по одним и тем же позициям в разных государствах.



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