Контрабанду запчастей сельхозтехники на 1,3 миллиона сомов обнаружили в Баткене

Таможня «Баткен» выявила факты незаконного ввоза сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщила Таможенная служба.

По ее данным, в Кадамджайском районе Баткенской области остановили машину Damas 2 LB2 под управлением гражданина Узбекистана М.М.М.

В грузовом отсеке обнаружены 258 банок краски общим весом 567 килограммов, а также запчасти сельскохозяйственной техники весом 576 килограммов. У груза отсутствовали товаросопроводительные документы, подтверждающие легальность ввоза. Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 331 тысячу 200 сомов.

При досмотре грузового отсека автомобиля Мan на мобильном посту «Кадамджай» обнаружили три пресс-подборщика. Документы, представленные водителем, не совпадали с данными на указанных товарах. Общая стоимость товаров составила 1 миллион 50 тысяч сомов.

Факты зарегистрировали, собранные материалы передали в прокуратуру Баткенской области.





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