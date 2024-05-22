С 1 октября 2024 года все пенсии будут не ниже 6800 сомов, - Садыр Жапаров

Даст Бог, первый этап повышения пенсий начнется с 1 июля.

С 1 октября 2024 года все пенсии будут не ниже 6800 сомов, сообщил 22 мая президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаңы кадам».

Вызывает особенно возмущение, когда граждане, достигнув преклонного возраста, сталкиваются с бедностью и вынуждены считать каждую копейку и экономить на всём, сказал он.

«То, что в пенсионном возрасте люди не имеют средств на достойную жизнь, можно назвать вопиющей несправедливостью. Поэтому в 2021 году внесли изменения в Конституцию, что пенсии и пособия не должны быть ниже прожиточного минимума», - отметил он.

«Я попросил ускорить работу. Даст Бог, первый этап повышения пенсий начнется с 1 июля. Работу в этом направлении продолжим.

Будем вести работу, чтобы соцвыплаты и пособия быстро достигли прожиточного минимума. Да, для этого нужны годы, но мы обязательно достигнем этой цели», - сказал президент.

Также он отметил, что недавно внедрили депозит «Аманат» для круглых сирот и теперь каждый круглый сирота по достижению 18 лет на руки получит по 500 тыс. сомов. Эти средства ребята могут использовать на обучение и получение дома в ипотеки в качестве первоначального взноса.

Бишкек (АКИpress)