Кыргызско-узбекский завод по сборке автомобилей планируют запустить 28 мая

Предприятие находится в Сокулукском районе Чуйской области.

Кыргызско-узбекский завод по сборке автомобилей 28 мая 2024 года будет готов к работе в тестовом режиме. Об этом 24.kg сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Предприятие находится в Сокулукском районе Чуйской области. На заводе планируют производить автомобили Chevrolet, Daewoo и Isuzu.

Напомним, в марте 2023 года подписано соглашение о сотрудничестве по организации производства (SKD) автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане между АО «Узавтосаноат», ОсОО «ДТ Техник» и АО «НУР» (КР).

«Кроме того, в конце августа планируют запустить кыргызско-китайский завод по сборке электромобилей», — рассказал Данияр Амангельдиев.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294637/