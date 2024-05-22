"Нажал на кнопку". Садыр Жапаров запустил первую построенную государством малую ГЭС

Он напомнил, что в августе 2021 года была заложена капсула под строительство ГЭС.

21 мая президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Таласскую область запустил ГЭС "Бала-Саруу". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сообщается, что малая гидроэлектростанция "Бала-Саруу" построена на нижнем бьефе Кировского водохранилища с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 92 млн кВт·ч. Это позволит обеспечить потребность в электроэнергии 19 тыс. абонентов двух районов Таласской области.

Выступая на церемонии запуска ГЭС, президент отметил, что "отсутствие электричества в стране, где почти 90% территории занимают горы, а из ущелий и долин бурно протекают реки, является непростительным явлением".

Он напомнил, что в августе 2021 года была заложена капсула под строительство ГЭС. Тогда эксперты прогнозировали, что ее можно будет построить в течение трех лет.

"Нам удалось завершить строительство ГЭС менее чем за три года, включая проектирование. "Бала-Саруу" является первым государственным проектом строительства малой ГЭС за годы независимости Кыргызстана. Данный проект открывает новые возможности для отрасли и положительно влияет на развитие экономики страны. Это также укрепит доверие нашего народа и международного сообщества к власти", - сказал Жапаров.

Он также отметил, что в прошлом для возведения государственных объектов часто привлекались средства международных доноров в виде кредитов, при этом строительство выполнялось зарубежными компаниями.

Садыр Жапаров подчеркнул, что технико-экономическое обоснование для строительства ГЭС "Бала-Саруу" было актуализировано научно-исследовательским институтом при Министерстве энергетики в соответствии с современными требованиями, а строительные работы выполнялись отечественными компаниями.

"Наши соотечественники, участвовавшие в строительстве этой ГЭС, приобрели огромный опыт и стали высококвалифицированными специалистами в своей области. Это доказывает, что наши энергетики, строители и проектировщики способны реализовать такой проект. Это большая гордость для государства", - отметил президент.

По его словам, в будущем такие проекты планируют реализовать на водохранилищах Орто-Токой и Папан.

Во время церемонии Жапаров нажал на кнопку, после чего началась выработка электрической энергии на трех гидроагрегатах мощностью 25 мегаватт, говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на реализацию проекта было направлено 2,8 млрд сомов, включая вклад Кыргызско-российского фонда развития.

На эту сумму построили здание гидроэлектростанции, провели монтаж оборудования на закрытом распределительном устройстве 110 кВ, установили два силовых трансформатора и построили ЛЭП "Бала-Саруу" - Кара-Арча и "Бала-Саруу" - Покровка протяженностью 6,7 км.



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