Частные детсады в Бишкеке и областях поборются за деньги на развитие. Открыта регистрация

Успешные выпускники поборются за шанс привлечь инвестиции до $50 000 для развития своего бизнеса.

Новый поток предпринимателей из сферы дошкольного образования и центров детского развития пригласили на акселерацию. Программа направлена на частные центры и сады в Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской областях и Бишкеке. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, у участников будет уникальная возможность пройти интенсивную программу обучения (бизнес-акселерацию), которая включает поддержку со стороны профессиональных бизнес-консультантов и программу, направленную на повышение бизнес-навыков предпринимателей и прибыльности их бизнеса.

Успешные выпускники поборются за шанс привлечь инвестиции до $50 000 для развития своего бизнеса.

"Программа предназначена для основателей частных детских садов и центров развития детей дошкольного возраста, которые стремятся к устойчивому росту и развитию своего бизнеса, а также к улучшению качества услуг, предоставляемых в сфере раннего детского развития, - говорится в сообщении. - Они должны иметь опыт работы не менее одного года и ежегодную выручку от 250 тыс. сомов".

Бизнес-акселерация организована в рамках проекта "Местное преобразование", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.

Зарегистрироваться на акселерационную программу ECD можно до 27 мая, пройдя по ссылке.



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