Депутат предлагает наказание за использование гидроциклов на Иссык-Куле. Законопроект

"Нет гарантий, что в наступающем сезоне не будет зарегистрировано таких случаев", - отмечает депутат.

Депутат Эльдар Сулайманов разработал поправки, запрещающие использовать на территории озера Иссык-Куль водные мотоциклы. Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

По словам инициатора, в последнее время в летний туристический сезон на озере Иссык-Куль часто происходят аварии с участием гидроциклов, в результате которых среди отдыхающих погибают люди.

"Нет гарантий, что в наступающем сезоне не будет зарегистрировано таких случаев", - отмечает депутат.

Водные мотоциклы также оказывают негативное влияние на экологию озера. В частности, не исключены случаи, когда остатки топлива смешиваются с водой озера.

В связи с этим Сулайманов предлагает ввести штрафы за использование гидроциклов в рекреационных или спортивных целях, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Согласно поправкам к Закону "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", нарушение запрета на использование водного мотоцикла в рекреационных или спортивных целях на территории озера Иссык-Куль влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 50 расчетных показателей (5 тыс. сомов), на юридических лиц - 100 расчетных показателей (10 тыс. сомов).

То же действие, совершенное повторно, предусматривает штраф на физических лиц в размере 150 расчетных показателей (15 тыс. сомов), на юридических лиц - 200 расчетных показателей (20 тыс. сомов).



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